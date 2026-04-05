ラ・リーガ 25/26の第30節 ヘタフェとビルバオの試合が、4月5日21:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。 14分に試