放送日時：2026年4月5日（日）22:00ゲスト：梅沢富美男私の中の、もうひとりのワタシ。：みんなを喜ばせたいワタシゲストは、“下町の玉三郎”とも称される梅沢富美男さん。大衆演劇の世界で活躍し、女形としても高い人気を誇る一方、バラエティー番組や情報番組でも唯一無二の存在感を放ち続けている。番組では、俳句以外の仕事は基本的に受けないことで知られる夏井いつき先生からのコメント。梅沢さんの“男気”あふれる行動に