「一歩足を踏み入れた時、そのすごさに驚いてしまった」。米国のブロガーのYemiさんは最近、北京市内の24時間営業の大型スパ施設を体験し、このような感想を述べた。50ドル（約8000円）ほど払えばフルーツや飲み物、アイスクリームやポップコーンなどが食べ放題で、さまざまなスパサービスも体験できる。Yemiさんは、「中国のスパ施設はいろいろ体験したり食事を取ったりでき、何時間でもくつろげる素敵な場所。一つの目的のために