ＹｏｕＴｕｂｅｒから俳優に転身したカルマが５日、都内で、１ｓｔ写真集「始動。」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。昨年１１月に台湾で撮影し、スタイリッシュな姿や大人の色香を感じさせる表情など自分をさらけ出した１冊。写真集が決まった時の気持ちを「自分でも想像してなかった」と振り返り、周囲からの反応を「仲良くさせていただいている森香澄ちゃんと井桁弘恵ちゃんのグループＬＩＮＥに『あらあ