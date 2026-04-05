竹書房は、『クズ王子やりなおす！ 〜ざまぁされて死んだけど、今度は筋書きブチ壊して生き延びる〜』（漫画：氷堂リョージ原作：江本マシメサ）第1巻を2026年4月3日（金）に発売した。＜あらすじ＞“クズ王子”として悪い意味で自由奔放に生きていたクリストハルトはある日、この世界が乙女ゲームを参考に作られており、自身に“悪役クズ王子”の役割が与えられていたことを知らされる──。そしてバッドエンドのたびリセットさ