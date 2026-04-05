image: generated at whisk 日頃から「なんで？」って思えることが大事だなぁ、と感じさせる発明。アメリカ・エネルギー省のオークリッジ国立研究所（ORNL）の研究チームが、ペットボトルや繊維などの廃棄されたポリエチレンテレフタレート（PET）を原料に、強力かつ使い直せる新しい接着剤を開発しました。木材・ガラス・金属・紙・プラスチックといった異なる素材でもくっつき、さらに水中