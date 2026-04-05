日本テレビ系『第46回全国高等学校クイズ選手権(高校生クイズ2026)』の開催が決定し、パーソナリティーをSixTONESが3年連続で務めることが5日、発表された。チョコレートプラネット、佐藤栞里も2年連続で参加する。SixTONES1983年にスタートした『高校生クイズ』は、44年の歴史を持つ“クイズの甲子園”。今年のテーマは「『昭和』『平成』『令和』日本の100年」で、今の日本を作った3世代にまたがる出来事をめぐり、高校生たちが