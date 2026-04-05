日向坂４６が５日、横浜スタジアムで「７回目のひな誕祭」を開催した。３月２７日のデビュー記念日をめどに行われる毎年恒例の祭典。４日からの２日間で計約７万人が集結し、この日は全２４曲でファンを魅了した。日向坂４６の新章を感じさせる３時間を届けた。ステージには初めてバンドチームを招き、生演奏をバックにパフォーマンス。代表曲「ドレミソラシド」などでは、メンバー自ら楽器を手に迫力満点の音を響かせた。客席