4児の母でありモデルや俳優として活躍する土屋アンナが、昨年膵臓がんで他界した母・マユミさんから受け継いだ、厳しくも愛に満ちた教育方針と深い感謝の念を語った。【映像】幼少期の土屋アンナ＆母・マユミさんの写真4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』のコーナー「のぞき見！隣のママ」では、土屋アンナの自宅にカメラが潜入し、彼女の人生観に大きな影響を与えた母親とのエピソードが紹介された。1984年に日本人の