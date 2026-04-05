1児の母でタレントの板野友美（34）が、高級ブランドを織り交ぜつつも「ママ友社会」を意識した、気合いのランチ会コーディネートを披露した。【映像】「TPO覚えたんだ！（笑）」板野友美の“ママ友ランチ会コーデ”4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の人気コーナー「明日から使えるママ友マナー講座」に出演した板野。「初めてのママ友ランチ会」というテーマに対し、選んだのはシックな黒のロングワンピースに黒の