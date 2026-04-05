4児の母で実業家のMALIA.（43）が、Jリーガーである長男・新保海鈴選手（21）に2人の子供が誕生し、自身がすでに「おばあちゃん」になっていると語り、共演者らから驚きの声が上がった。【映像】MALIA.と孫2人と23歳長男との写真4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の新コーナー「ワケありママ達の愚痴ぶっちゃける会」に出演したMALIA.。4度の結婚と離婚を経験し、現在は三男とドバイで暮らしている彼女だが、スタジオ