4児の母で実業家のMALIA.（43）が、移住先のドバイで直面した衝撃的な「ミサイル防衛」の日常と、緊迫する現地の情勢を証言した。【映像】「昨日は200発ミサイル来ました」政府から届くアラート画面＆ドバイで撮影した写真4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の新コーナー「ワケありママ達の愚痴ぶっちゃける会」に出演したMALIA.。現在は春休みのタイミングで日本に滞在しているが、「本当は来週あたり帰国する予定だ