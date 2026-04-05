【ロンドン＝市川大輔】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国にロシアなど非加盟の産油国を加えた「ＯＰＥＣプラス」の有志８か国は５日、オンラインで会合を開き、５月の日量２０万６０００バレルの増産を決めた。世界的な供給不安に対応し、事実上封鎖されているホルムズ海峡での航行再開に備えて増産体制を整える。有志国は、サウジアラビアやイラク、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）などで、加盟国のイランは含まれない。有志８か