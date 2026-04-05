お笑いタレント・有吉弘行（51）が5日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。3月25日放送の日本テレビ「有吉の壁2時間生放送スペシャル」（水曜後7・00）の内容が残念だったと語る場面があった。お笑いタレント・もう中学生が結婚を電撃発表するなど、話題を呼んだ回だったが、有吉は「どんどんスタッフに誘導されてさ、ドキドキしないんだよ。ちょっとシステマチックな感じで」と吐露。