元モーニング娘。で、現在はプロ野球・北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手の妻として4人の子供を育てる紺野あさ美が、夫をGPSで「監視」しているという衝撃の事実を告白した。【映像】紺野あさ美がGPSで監視している年下夫&4人の子供4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の新コーナー「ワケありママ達の愚痴ぶっちゃける会」に出演した紺野。夫が地方遠征などで月の半分は不在になる「強制ワンオペ」の寂しさ