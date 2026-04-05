アップタウン５日の新宿フェイス大会に全日本プロレスの安齊勇馬（２６）が電撃参戦。黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（３３）との?イケメン?対決に勝利した。この日のメインイベント前、ＶＴＲで団体を率いる黒潮が「自分よりイケメンみたいなヤツを全員、潰していく」とプロレス界の美形レスラーと戦っていく新企画の始動を発表。第一弾として、この日安齊が参戦することになった。安齊が入場すると、会場からは黄色い歓声が巻き起こ