ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」が５日、開幕した。馬野耀（３２＝大阪）は４Ｒで５コースからのまくり差しは不発も道中猛追で３着を確保。８Ｒのイン戦はソツなく逃げて３、１着発進。相棒３５号機は「若干重さはあるけど、しっかりグリップするしターン系は好きな感じ」と早くも納得レベルだ。今節は２か月半ぶりの復帰戦。１月の尼崎で１Ｍ接触して転覆。その際に左手首の腱と神経を損傷し、