【新華社東京4月5日】元航空自衛官の軍事ジャーナリスト、小西誠さんは、東京で4日に開かれた講演会で、現在の日本の防衛は制度、予算、実際配備の面で大きな動きが見られると指摘、専守防衛の原則を徐々に逸脱し、実戦可能な軍事体系へ向かいつつあるとの見方を示した。小西さんは、ここ数年の南西諸島などへの軍事配備を体系的に整理し、政府は民意を顧みずに配備を強行していると強調。防衛費の度重なる増額、安保3文書の改