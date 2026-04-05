BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が3月30日に放送され、サヨナラ打を放ったとしても祝福のウオーターシャワーを決してかけてはいけない選手が明かされた。この日は、昨季限りで現役引退し、そのままヤクルトに残った川端慎吾2軍打撃コーチ（38）と大けがからの完全復活が期待される塩見泰隆外野手（32）が初の番組ゲスト。元ヤクルト監督の真中満氏（55）と、大のヤクルトファンであるお笑いコン