天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、東日本大震災から15年の節目にあたり、6日から2日間、福島県を訪問されます。天皇皇后両陛下と愛子さまは、東日本大震災から15年にあたり、6日と7日の2日間、福島県の現在も帰還困難区域に指定されるエリアのある双葉町、富岡町、大熊町、浪江町などを訪問されます。6日は福島第一原発がある双葉町で、「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、犠牲者に花を手向け、地震・津波・原発事故の複