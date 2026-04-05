占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年4月6日〜4月12日の運勢を西洋占星術で占います。火星がもっともパワーを発揮するおひつじ座のフィールドに入ります。ありとあらゆるジャンルで、スピード感が高まって、ほんの一瞬で前提が変わるような体験をするでしょう。一方、下弦の月がやぎ座で輝きます。世の中のニーズが変わって、消えていくもの、終わっていくものもありそう。惜しいなら継続の道を探って