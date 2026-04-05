井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月５日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ第２節で台湾と対戦している。ヤングなでしこは開始32秒、鈴木温子のクロス気味のボールがそのままゴールインし、１分も経たないうちに先制に成功する。相手GKのワン・リュオピンは懸命に手を伸ばしたが、届かなかった。 その後も日本が試合を優位に進めるなか、20分に台湾が早くも最初の交代カードを切