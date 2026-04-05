シンガー・ソングライター松山千春（70）が5日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、中東情勢について私見を語った。2017年4月5日に死去したフォークシンガーの加川良さんに触れ、「この曲はしっかり詞を聞き取っていただければありがたいと思います」と命の尊さを歌った代表曲「教訓1」を紹介。そして米国とイスラエルがイランを攻撃する中東の情勢を受けて「今、トランプ大統領が会見を開いても