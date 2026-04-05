昨年東京で行われた世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみが４日、インスタグラムを更新。前日に出演したＴＢＳ系「オールスター感謝祭」を振り返り、感謝の思いを記した。番組後半では、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアの金メダリスト木村葵来（ムラサキスポーツ）とコンビを組み、「うんていサバイバルスローゴーランド」で賞金３７万円を獲得。“相棒”木村との２ショットなども添え、