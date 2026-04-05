竹書房は、『溺愛策士な護衛騎士は純粋培養令嬢に意地悪したい。』(原作：待鳥園子、漫画：四葉らこ)第1巻を2026年4月3日(金)に発売した。＜あらすじ＞伯爵令嬢ミシェルは婚約者が病弱な妹に恋をしたことを知り、自分が身を引こうと家出を決意する。平民のフリをし、王都から離れた村で人生をやり直そうとしたけれど、そこに護衛騎士のジュストが追いかけてきて…！自覚のない純粋培養の貴族令嬢が、腹黒策士な護衛騎士に囚われて