ウェイブは、電子コミック配信サービス「ComicFesta(コミックフェスタ)」にて、小説投稿サイト発の異世界ファンタジー『俺が育てた最強キャラに転生したので、歯向かうヤツはすべてぶん殴って生きる事にしました。』コミカライズ版の配信を2026年4月3日(金)より開始した。■『俺が育てた最強キャラに転生したので、歯向かうヤツはすべてぶん殴って生きる事にしました。』原作：Crosis作画：加来幸平ジャンル：異世界ファンタジー作