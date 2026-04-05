俳優の竹内涼真（32）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）に出演。芸能界の兄と慕う人気芸能人について語った。この日は「インタビュアー・林修」の未公開シーンを放送。竹内はTBS日曜劇場「ブラックペアン」で共演した「嵐」二宮和也について、プライベートでの親交もあるとし、「好きなお兄ちゃんという感じで」と慕っていることを明かした。「この前も(二宮家に)新年のあいさつに行きましたね」とし、二宮を