最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が前回の調査から0.3ポイント下落して、71.5%でした。一方、「支持しない」と答えた人は前回から1.2ポイント下落して、23.7%でした。各党の支持率は以下の通り。自民35.5%（1.8↓）維新3.7%（0.1↓）国民4.7%（1.2↑）中道3.3%（1.6↓）立憲2.3%（1.9↑）参政2.9%（1.7↓）公明1.6%（1.0↑）みらい1.5%（2.7↓）共産2.2%（0.2↑）れいわ1.1%（0.6↓）