岩手競馬の2026シーズンが5日、開幕した。水沢競馬の3歳重賞「第3回ネクストスター北日本」（M1）が11Rで行われた。1番人気ゴッドバロック（牡＝角川秀、父シルバーステート）が2番手から押し切り、重賞2勝目を飾った。鞍上の阿部龍（31）は「小回りがあまり向いているとは思っていない馬ですし、こういう馬場状態でもあり、ポジションは前めでという意識でレース前はいました。凄く上手にスタートを切ってくれた。自分でハナ