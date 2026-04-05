【ワシントン＝向井ゆう子、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は４日、イランが４８時間以内に、停戦交渉の合意やホルムズ海峡の開放に応じなければ、さらなる攻撃を加えると重ねて警告した。米東部時間６日夜（日本時間７日午前）に設定している交渉期限を改めて強調し、さらなる軍事攻撃をちらつかせてイランへの圧力を強めている。トランプ氏はＳＮＳに、「ディール（取引）するかホルムズ海峡を開放するための時