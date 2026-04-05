ボートレース住之江のＧＩ「太閤賞競走開設７０周年記念」は５日、予選３日目が行われた。井上一輝（３１＝大阪）は４Ｒのイン戦をコンマ１１のスタートから危なげなく逃走。３日目終了時点の得点率は１３位タイにつける。初日から「井上選手とは足が全然違った」との声が続出するほど５２号機は力強い動きを披露。「伸びは良くてそこは上位ですね。足併せでは石野さんと同じくらいで他はちぎっていく。ただ、レース足は競