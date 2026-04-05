アップタウン５日の新宿大会で田村ハヤト（３０＝ＧＬＥＡＴ）が佐々木幹矢（３７）を下し、ＵＰＴＯＷＮ王座のＶ３に成功した。田村は３月の大阪大会で黒潮ＴＯＫＹＯジャパンを破り、Ｖ２に成功。この日は同大会で次期挑戦者決定ラダーマッチを制した佐々木を迎え撃った。序盤から田村は、ロックアップの衝撃で佐々木の右足のブーツを天井まで飛ばすなど、圧倒的なパワーを見せつける。佐々木のスピニングトゥホールドで絞