自身のSNSでフィギュアスケート女子の青木祐奈が5日、自身のインスタグラムで現役続行を表明した。「自分のスケートをさらに磨き、より良い作品をお見せできるように頑張ります」と記している。24歳の青木は昨年末の全日本選手権で5位。ミラノ五輪の代表には入れず補欠となったが、1月の四大陸選手権で初優勝を成し遂げている。青木は「いつもたくさんの応援ありがとうございます。来季も現役を続行することにいたしました」