スライダーの握りなのに左打席方向へ…真逆の動きに米衝撃今季から米大リーグ、アストロズに移籍した今井達也投手は4日（日本時間5日）、敵地アスレチックス戦に先発登板し、5回2/3を3安打無失点、9奪三振の好投。チームも11-0で勝利し初勝利を挙げた。そこで注目されたのが、常識とは反対の動きをする魔球。リリースの瞬間が脚光を浴びると、米ファンを驚かせている。今井は初回、先頭打者に安打を許すも無失点で切り抜けた。