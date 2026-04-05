俳優の梅沢富美男（７５）が５日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。超売れっ子ゆえのハードスケジュールぶりを明かす一幕があった。番組冒頭、２日しか休みがない２月のスケジュール表が紹介されると「１月は新歌舞伎座で公演をやってまして、ずっと休んでない」と話し出した梅沢。休みとなっていた２月の２日間についても「休みにはなってますけど、打ち合わせが入ってて。雑誌の撮影があ