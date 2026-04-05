伊東温泉競輪開設76周年記念G3「椿賞争奪戦」は5日、決勝戦が行われ、古性優作（35＝大阪・100期）が最終2角から捲って優勝。4戦4勝の完全Vで昨年1月の和歌山以来14回目のG3制覇を飾り、賞金647万円を獲得した。レースは渡辺がスタート。渡辺―大石―佐藤慎―古性―村田―荒井―吉田―杉森―佐藤礼で周回。残り2周半で吉田が上昇すると渡辺が突っ張り、吉田が7番手に下げる初周の隊列に戻る。渡辺は後続をけん制しながらペース