5日、京都市内のホテルでクラブ法人のインゼルサラブレッドクラブが競馬関係者、会員など約500人を集めて感謝のパーティーを開催した。ノーザンファーム副代表の吉田俊介氏があいさつをしたほか、この日阪神競馬場で騎乗した多くのジョッキーがゲスト参加。大阪杯で1着クロワデュノールに騎乗した北村友一、2着メイショウタバルに騎乗した武豊がトークショーで主役を務めた。北村友が「土曜は豊さんに差されたので、大阪杯では