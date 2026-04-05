井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月５日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ第２節で台湾と対戦している。ヤングなでしこは、１分も経たないうちに先制。敵陣の左サイドでパスを受けた鈴木温子が、ゴール前にクロスを供給。山なりのボールはゴールに向かう軌道を描く。相手GKも反応したが、放たれたボールはそのままゴールに吸い込まれた。 キックオフからわずか32秒。狙っていな