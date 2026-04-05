Snow Manの向井康二さんは4月5日、自身のInstagramを更新。両親とのお出かけショットを披露しました。【写真】向井康二、両親とのお出かけショット「隣パパ？ スタイル良すぎない？」向井さんは父と母の絵文字を添え、「久しぶりfamily Time」とつづって6枚の写真を投稿しています。黒いキャップ帽をかぶった向井さんが山道を歩く姿や父親と並んで神社を参拝する後ろ姿、ゴルフを楽しむ姿を披露。撮影しているのは母親と思われるほ