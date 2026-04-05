俳優の伊東四朗さん（88）が5日、去年12月に77歳で亡くなった脚本家・内館牧子さんをしのぶ『内館牧子の想い出を語る会』に出席。内館さんとの印象的だった思い出を振り返りました。伊東さんは、内館さんが脚本を務めた連続テレビ小説『ひらり』『私の青空』や、ドラマ『想い出にかわるまで』『転職ロックンロール』『老害の人』など、数多くの作品に出演しました。■「こんなにお世話になった先生は初めて」思い出語る内館さんが