自分らしい“セクシーさ”をもっと楽しみたい女性へ♡RAVIJOURの最新コレクションが、モデルMINAMOを起用したビジュアルとともに登場しました。繊細なレースや花のモチーフが美しく重なり合い、透明感と色気を同時に引き出してくれるラインナップ。日常にときめきをプラスする特別なランジェリーをチェックしてみてください♪ 透明感と色気を纏うデザイン 今回のコレクションは、「霧にほどける