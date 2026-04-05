子どもを連れて離婚するとなると、真っ先に心配になるのがお金のことですよね。先日ママスタコミュニティには現在旦那さんと離婚調停をしていて、離婚予定だという投稿者さんからこんな漠然とした不安と悩みが寄せられました。投稿者さんは旦那さんと結婚する前に仕事を辞めた過去があります。『貯金700万円、今は無職子ども5歳シングルでやってけるのかな。不安すぎる。今はいいけどこれからが。700万円とかすぐ底がつきる。仕事