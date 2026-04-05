俳優の北村匠海と神木隆之介が4月5日、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート）のW制作発表会に登壇した。会見は東京・台場のフジテレビ本社と、物語の舞台設定に関わる福井県立大学かつみキャンパスをつないで行われ、福井会場には出口夏希、黒崎煌代、山下永玖、西本まりん、夏目透羽、ゆめぽてが参加した。 参考：月9『サバ缶』神木隆之介が北村匠海に与える刺激とは『らんまん』万太郎との