私はナギサ。私は育休中にスキルを身につけたいと思い、数十万円を払ってあるオンラインサロンに入会しました。しかし講義内容や指導があまりに薄っぺらくて愕然とします。やがてオニヅカさんを中心に、同じ講義を受講していた4人全員で返金請求をすることになりました。ただ娘を育てながらスマホを手放せず、常に緊張感が伴います。「育児と両立できないので辞退します」と言ったところ、強い非難のメッセージが届いてしまったの