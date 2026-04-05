2025年12月に77歳で亡くなった脚本家の内館牧子さんをしのぶ『内館牧子の想い出を語る会』が、5日に行われ、俳優の石田ひかりさん（53）が、報道陣の前で内館さんへの思いを語りました。石田さんは、会の様子について「弟さんのお話や弔辞を聞かせていただいて、本当に楽しい人生だったのではないかというふうにお話をお聞きしておりました」と語り「お別れは本当に思っていたより早く訪れてしまいましたが、もちろんさみしさはあ