女優田中麗奈（４５）主演の映画「黄金泥棒」の公開記念舞台あいさつが４日に東京都内で行われた。白のチューブトップス姿の田中と対照的に、細身の赤ワンピ姿の共演中村祐美子も鮮やか。ショート髪に１７３ｃｍ長身が映えた。デザインなのか肩ひもドレスの右側が今にも落ちそうな、独特の衣装で魅了した。中村は映画のプロデューサーも務めている。早稲田大学政治経済学部卒業。２０１３年に世界大会「ＳｕｐｅｒＭｏｄ