開幕戦で桐蔭横浜大に逆転勝ちし、喜ぶ松蔭大の選手たち＝相模原ギオンベースボールパーク神奈川大学野球春季リーグは５日、相模原ギオンベースボールパークで開幕して１回戦が行われ、松蔭大と神奈川大が先勝した。松蔭大は九回に打者１０人の攻撃で４点を奪い、桐蔭横浜大に５−４で逆転勝ち。４季連続優勝を狙う神大は、４投手の継投で横浜商大に４−２と競り勝った。第１週第２日は６日、関東学院大ギオンパークで神大−