【モデルプレス＝2026/04/05】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）が4月4・5日、幕張メッセ 国際展示場 ホール9・10にてデビュー2周年公演となる「SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE『SWEET STEP』」を開催。全23曲に及ぶグループの持つ楽曲全てを披露し、2日間でのべ1万人のファンに成長した姿を見せた。【写真】ふるっぱー妹分、美脚輝くミニ丈衣装◆SWEET STEADY、デビュー2周年でグループ最大規模の公演