【モデルプレス＝2026/04/05】高校生のクイズの祭典「第46回全国高等学校クイズ選手権」が2026年も開催決定。SixTONESが3年連続、チョコレートプラネットと佐藤栞里が2年連続で同番組のパーソナリティーを務めることが発表された。【写真】松村北斗「嫉妬が止まらない」衝撃を受けた人気俳優◆SixTONES、3年連続「高校生クイズ」パーソナリティーに「第46回全国高等学校クイズ選手権」は、1983年から始まった44年の歴史を持つ高校