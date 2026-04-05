５日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後９時、５日は午後１０時）に、新ＭＣの同局・小室瑛莉子アナウンサー（２７）が初出演した。昨年末で退社した前任の藤本万梨乃アナの卒業に伴って新加入した小室アナ。番組冒頭でのニュースの後、宮根誠司キャスターから紹介されると、「わかりやすくお伝えできるよう、頑張ります」と簡潔に抱負を語った。濃いブルーのブラウスを着て登場した小室アナ。笑顔は